BSP governor aalisin na sa AMLC

Upang maging epek­tibo umano ang Anti-­Money­ Laundering Council (AMLC) sa paghabol sa mga nagtatago ng malaki at kuwestiyonableng pera sa bangko, pinapaalis ni dating Pangulo at ngayo’y Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo ang chairmanship ng AMLC sa governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Sa House Bill 781 na inakda ni Arroyo, nais nitong amyendahan ang Section 128 ng New Central Bank Act para tanggalin ang “supervising operation” ng BSP sa AMLC.

“The said agency (AMLC) has been acting much on its own with regards to its investigations, without bothering to get specific clearances from the BSP governor,” ani Arroyo kaya nais nitong amyendahan ang nasabing batas.

Ginawa ni Arroyo ang nasabing hakbang dahil napansin umano nito na mabilis na mag-leak ang bank account ng mga kalaban ng administrasyon tulad ng nangyari ­kina dating Vice President Jejomar Binay at dating Mayor at ngayo’y Pangulong Rodrigo Duterte bago ang eleksyon nitong Mayo 2016.

“In contrast, information is now being withheld from authorized investigators on the bank accounts of certain persons under investigation, who happen to be identified with the previous authority which appointed them, and to whom they seem to owe their allegiance,” ani Arroyo suba­lit hindi ito nagbanggit ng pangalan.

Naniniwala ang da­ting Pangulo na malaki ang kinalaman ng pulitika sa bagay na ito kaya kailangang alisin na umano ang chairmanship sa BSP governor upang mabilis na makapagtrabaho ang AMLC.

Sa ngayon ay si Amando ­Tetangco ang BSP governor na appointee ni Arroyo at muling ini-appoint nina dating Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III at Duterte.

“Part of the problem is that although excellent in the management of the country’s monetary system, career technocrats like Tetangco do not have the temperament and training to supervise criminal investigations such as those conducted­ by the AMLC,” ani A­rroyo.

Dahil dito, kaila­ngan aniyang tanggalin sa BSP governor ang supervising operation sa AMLC suba­lit iginiit ni Arroyo na ­hindi tatanggalin bilang miyembro ang ­nasabing opisyal.