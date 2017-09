Bry. chairman killer timbog sa Quezon

By Ronilo Dagos

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Natimbog ng mga pulis ang isa most wanted person ng San Juan, Batangas na may kasong murder sa operasyon sa Barangay Bantilan-Manggalang, Sariaya, Quezon kamakalawa ng gabi.

Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto si Marcelito De Villa y Dimailig, 37, sa mga kasong Murder, Violation of RA 10591 at PD 1866.

Si De Villa ang itinuturong pangunahing suspek sa pagpatay sa Barangay Captain na si Rogelio Sanchez y Mendoza ng Barangay Balagbag, San Juan noong Enero 6, 2016.

Nakumpiska sa suspek ang isang kalibre .45 baril.

Walang piyansang inerekomenda para sa pansamantalang kalayaan nito.