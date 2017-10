Brother Eddie ng JIL kumalas kay Digong

Tuluyan na nga ka­yang magkakahiwalay ng landas sina Pangulong Rodrigo Duterte at Jesus is Lord (JIL) movement leader Eddie Villanueva?

Sa 39th anniversary ng JIL nitong Biyernes ng gabi ay nagpahayag ng pagkondena si Bro. Eddie sa nangyayaring extrajudicial killings (EJK) sa bansa na kagagawan aniya ng mga ‘scalawags’ sa gobyerno.

“Granting without us believing it is all vigilantes, where are they? Nakasuhan ba? Hinabol ba ng pamahalaan? Ano ba talaga ang ginawa niyo? Did government pursue them? What did you reall­y do?,” ang sunod-sunod na tanong ni Bro. Eddie sa talumpati sa JIL anniversary na ginanap sa Quirino Grandstand sa Rizal Park, Manila.

“The problem is killing­s right and left…as a Christian, I could not accept this. I believe in my heart, the President does not know this. These could be abuses of the scalawag members of the police system who decided to impress their superiors,” giit pa ni Villanueva­.

Samantala, tumangg­i namang magkoment­o muna si incoming Presi­dential Spokesman Harr­y Roque kaugnay sa pahayag­ ni Bro. Eddie.

Ayon kay Roque, aa­lamin­ muna niya ang dahilan kay Brother Eddie dahil sa pagkakaalam niya ay maganda ang relasyon ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte at ng lider ng isa sa pinakamalaking religious group sa bansa.

“Aalamin ko muna po kung anong sinabi ni Brother Eddie. Ako naman po ‘no sa mula’t mula ang tingin ko hindi naman… hindi naman nagkaroon ng kahit anong hidwaan si Brother Eddie at saka itong si Presidente ano. So hayaan ninyong alamin ko muna dahil mahirap pong magkomento ng hindi ko rin talaga naintindihan kung anong sinabi,” dagdag na pahayag ni Roque.

Kaugnay nito ay sinabi ni Roque na mayroon nang ibinigay sa kanya­ ang Pangulo na assignment­.

Isang mahalaga­ ani­yang impormasyo­n na ibubunyag nito sa Novembe­r 6 pero tumangg­i muna itong magbigay ng detalye dahil nangako ito na ilalabas sa pagsisi­mula nitong manungkulan sa Malacañang.

Aminado si Roque na hindi pa siya makapaniwala sa ibinigay na pagkakataon sa kanya ni Pangulong Duterte at batid din aniya nito ang haharaping hamon sa pagtanggap sa bagong puwesto.

“Eh sa totoo lang po parang ako ay nanana­ginip lamang ‘no. Hindi pa nagsi-sink in sa akin talaga iyong rea­lidad ‘no. Pero unti-unti­ naman eh nare-rea­liz­e natin na talagang napakalaking pagha­mon din pong ibinigay na pagkakataon sa atin ng Presidente at mukha naman pong tayo ay tatanggapin natin itong paghamon na ito,” ang pahayag ni Roque.