Briones pinag-aaral ang mga guro

Hinamon ni Department of Education (DepEd) Secretary Leonor Magtolis Briones ang mahigit 687,225 mga guro sa bansa na mag-aral din upang may maiturong bagong teknik na matututunan ng mga mag-aaral sa araw-araw na pagtuturo sa klase.

“Kung gusto natin matuto ang ating mga learners, kailangan, mag-learn din tayo. Walang katapusan ang learning para sa learners, so wala ring ka­tapusan sa mga teachers.

Learn something new every day and become catalysts of change as they inculcate the importance of critical and creative thinking among learners,” paliwanag ng Kalihim.

Bilang guro, ayon kay Secretary Briones, kailangan ding mag-aral ang mga guro ng bagong istratehiya na magugustuhan at magiging inspirasyon ng mga mag-aaral.

Isa sa magandang halimbawa na ipinunto ng Kalihim ay ang klase ng pag-aaral na ginagawa ng mga batikang guro na tulad nina Marie Curie, Nelson Mandela, Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Gautama Buddha, at Jesus Christ na hanggang nga­yon ay nagbibigay ng aral at nagagamit sa pang-araw-araw na kabuhayan at tiyak na naging inspirasyon ng kabataan.

Ipinaalala ito ni Briones sa mga dumalong 6,000 educators bilang bahagi ng World Teachers’ Day na tampok ang temang ‘Gurong Pilipino: Kaakbay sa Progreso’ na ginawa sa Legazpi City, Albay.