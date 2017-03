Bribery attempt vs Du30 binawi ng Palasyo

Panibagong ‘fake news’ ang lumabas na bali­tang tinangkang­ ­suhulan ng isang kumpanya­ si Pangulong Rodrigo Duterte matapos kumambiyo ang mismong mga tagapagsalita nito.

Mismong si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na naunang nag-anunsiyo ng bribery attempt ang kumambiyo at nagsabi­ na walang nangyaring suhulan kay Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Mighty Corporation ngayong pangulo na siya ng Pilipinas.

Kinumpirma ni Panelo­ na ang nangya­ring ­insidente ay ilang taon na ang nakalilipas noong mayor o vice pa lamang si Duterte sa Davao City.

Sinabi ni Panelo, hindi rin ito suhol kundi regalo lang kay Duterte. “Ang kuwento niyan, pagka-kuwento sa amin sa Cabinet meeting. Seve­ral years ago, whether ­Mayor siya or Vice Mayor,” ani Panelo.

“Regalo sa kanya, pero pera. Actually hindi naman bribe, parang regalo lang,” dagdag ni Panelo.

Unang sinabi ni ­Panelo na nakuwento ni Pangulong Duterte na nagpadala­ ng package ang naturang kumpanya­ na inakala raw nilang ala­k pero nang buksan ni Special Assistant to the President Bong Go ay bulto ng pera. Dahil dito, iniutos umano ni Pangulong Duterte ang pag-aresto­ sa nasabing may-ari ng Mighty Corp. dahil sa economic sabotage.

Pero sa mismong bersyon ni Pangulong Duterte, nangyari ang tangkang panunuhol noong mayor pa lamang siya ng Davao City.

Inihayag ng Pangulo na may bisita siyang may hinihinging pabor pero kanyang tinanggihan.

“And when I was mayo­r… hindi naman, wala nang sinabi basta iniwan lang, may hiningi pabor, sabi ko I am not into­ it, pero pagtindig (pagtayo) niya, may naiwan doon na parang.. wala namang bribery ­kasi wala namang sinabi… parang gratis, pinahabol ko kay Bong.

Akala ko, kung bote tatanggapin ko. Hindi naman ako umiinom, ibinibigay ko sa kanila.

Pero nu’ng ­tiningnan ng aide ko, pera, sabi ko ihabol mo kung saan ‘yang ga­gong ‘yan.

So nahabol niya­ sa eroplano mismo. Sa Davao,” ani Pangulong Duterte. ­