BREAKING: Saudi, Egypt, Bahrain, et al. pinutol ang diplomatic tie sa Qatar

Isa-isa nang nagkakalasan ang mga Arab states na kaalyado ng Qatar dahil sa panghihimasok at pagsuporta diumano ng Doha sa terorismo.

Pagkatapos bumitaw ng Saudia Arabia at Eygpt, naghayag na rin pagkalas sa Qatar ang Bahrain.

Sa isang pahayag sa state news agency, pinutol ng Bahrain ang komunikasyon at alyansa sa Doha dahil sa panghihimasok umano nito sa kanilang internal affairs.

Naglabas din ng 14-araw na palugit ang Bahrain gov’tsa mga Qatari citizens na umalis sa kanilang bansa.

Tinuligsa ng Doha ang umano’y pagsuporta ng Qatar sa terorismo at ang labis na panghihimasok sa internal affairs ng Manama na capital ng Bahrain.

Sa hiwalay na ulat ng Reuters, inanunsyo rin ng Riyadh na kakalas na rin sila sa pakikipag-alyansa sa Doha at ititigil na ang land, sea at air contacts sa Qatar.

Binanatan ng Riyadh ang Qatar na sumusuporta sa AL-Qaeda at Islamic State (IS). (w/ report from Reuters)