BREAKING: 37 patay, higit 50 sugatan sa Resorts World attack

Ilan sa bangkay ng 37 nasawi pag-atake kaninang madaling araw sa Resorts World ayon sa ulat ng BFP at PNP. (photo by Paez Lopez)

Hindi bababa sa 37 katao ang patay at higit 50 ang sugatan sa pag-ateke ng isang lalaki sa casino ng Resorts World Manila sa Pasay City kaninang madalig araw ng Biyernes.

Ang inisyal na datos ay inilabas ni National Capital Region Police Office (NCRPO) chief Director Oscar Albayalde, kabilang sa inisyal na datos ng casualty ang gunman na nanunog sa casino.

Sinabi ni Albayalde na posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga nasawi at karamihan sa mga ito ay na-suffocate dahil sa sunog.

“36 po ‘yung huling count natin (casualty), bale pang 37 ‘yung gunman. Almost all of the bodies na nakita natin ay nasa casino area lahat and they were trapped at suffocation ang cause ng death,” wika ni Albayalde.

Base naman sa hiwalay na ulat g Bureau if Fire Protection (BFP), marami sa mga narekober na bangkay ay nasa malapit sa basag-basag na salamin at posibleng ilan sa mga ito ay nabagsakan ng mabibigat na bagay kaya natrapped sa nasunog na lugar.

Sinabi naman ni Southern Police District Dir. S/Supt. Tomas Apolinario na may mga tao pang natrapped sa second at third floor ng hotel-casino at hindi pa mawari kung patay o mayroong pang mga survivors.

As of posting time, nasa lugar pa ang mga tauhan ng NCRPO para magsagawa ng clearing operations.