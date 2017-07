BPO lusot sa tax reform package

Isiniwalat kahapon ni Sen. Sonny Angara na mananatili ang exemption sa Value Added Tax (VAT) ng business process outsourcing (BPO) sa ilalim ng comprehensive tax reform program ng gobyerno.

“Makakahinga na po nang maluwag ang ating BPO sector matapos liwanagin na hindi mawawala­ ang kanilang VAT exemption. With the industry’s ­incentives intact, we can continue to attract more BPO investments that would spur economic growth and job creation in the country,” ani Angara.

Sa hearing ng komite, ipinaliwanag ni Finance Usec. Antonette Tionko na ang foreign services ng BPO companies sa special economic zones ay manana­tiling exempted sa VAT, habang ang BPO na nasa labas ng special economic zones, kabilang na ang nakarehistro sa Board of Investments, ay mapapanatili ang kanilang zero-rated (0% VAT) status.