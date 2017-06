BPI depositors, ‘wag mag-panic!

Nakiusap si Sen. Grace Poe sa mga paruk­yano ng Bank of the Philippine Islands (BPI) na huwag magpanik sa pag­laho ng kanilang pera sa nasabing bangko dahil sa inaayos na ang problema sa pagkawala ng kanilang deposito.

Ayon kay Poe, hindi­ makakatulong sa sitwasyon ang pagpapanik ng mga depositor at ang pagkalat ng maling impormasyon na posibleng nabiktima ng hacking ang nasabing bangko.

“Let us not panic about this because that’s the worst… hindi naman siguro aabot doon at huwag nilang gamitin ang clip na ‘yan kasi nakakatakot ‘yan for the markets.” giit ng senadora.

“What I’m saying is they’re addressing the issue and I think that it’s good that they already came up with a statement and I think that they will fix it immediately,” dagdag pa niya.

Base sa nangyaring system glitch sa BPI, ang mga transaksyon mula noong Abril 27 hanggang Mayo 2 ay dalawang beses na-credit kung kaya’t inulan ng reklamo ang nasabing bangko sa nakaltas na pera sa kanilang account.

Nangako na ang pamunuan ng BPI na aayu­sin ang problemang ito ­nitong Miyerkules.

Ngunit ayon kay Poe, kailangang maglabas din ng report ang BPI kung ano ang dahilan ng sina­sabi nilang system glitch upang mapawi ang ­pangamba ng depositors sa kanilang pera.

“They should come out with a report on what caused this so that people will not be left in the dark and have unnecessary worries about their accounts. They should be able to uphold the trust given to the banking ins­titutions,” ayon sa senadora.