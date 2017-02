Botohan sa death penalty nabitin

Itataon sa Ash Wed­nesday ang botohan sa ikalawang pagbasa sa House Bill 4727 o re-imposition ng death penalty matapos mabigo ang liderato ng Kamara na maisalang ito sa botohan kagabi.

“Tapos na ang ­period of individual amendments so bukas (nga­yon) sigurado na ‘yan (na pagbotohan sa ikalawang pagbasa),” pahayag ni House Deputy speaker Fred Castro, ang tumanggap sa mga amendments na ipinasok ni House Presiding majority leader Wimpy Bondoc kagabi.

Una nang sinabi ni House majority leader na Pebrero 28 o kahapon isasalang sa ikalawang pagbasa ang nasabing panukala subalit ayon kay Castro na pangunahing isponsor ng nasabing panukala ay nabitin ang botohan dahil sa mga pagtatangka ng ilang anti-death penalty congressmen na harangin ang nasabing panukala.

“Dapat kasi last week natapos ng period of individual amendments kaso hindi pumayag ang mga kasamahan natin sa kabila (anti-death penalty congressmen) at kahapon (Lunes) ay hindi naman natalakay kaya ngayon lang natapos ang period of individual amendements,” ayon pa kay Castro.

Muling tinangka nina Buhay partylist Rep. Lito Atienza at Albay Rep. Edcel Lagman na hara­ngin ang period of amendment subalit mas nanaig ang desisyon ng mayorya na ituloy ito sa pamamagitan ng viva voce voting.

Samantala, ayon kay Castro, hindi pa malalaman kung sinu-sino ang boboto ng pabor at boboto ng kontra sa nasabing panukala dahil idadaan lang ito sa viva voce voting at hindi nominal voting.

Samantala kasama sa inaprubahan sa period of individual amendments ay paparusahan ng kamatayan ang mga pulis na magtatanim ng ebidensya at mga ninja cops o mga pulis na nangungupit ng droga para ibenta.