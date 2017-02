Botohan sa death penalty mapapaaga

Mapapaaga ang botohan sa Death Penalty law kapag hindi tumigil ang mga kontra sa panukala sa kakukuwestiyon sa quorum na isa umanong uri ng delaying tactics.

Ito ang inilutang ni House majority leader Rodolfo Fariñas matapos ang mainitang debate sa panukala kamakalawa ng gabi matapos kuwestiyunin ni Albay Rep. Edcel Lagman ang quorum.

“If that is our status now, ako po as chairman of the committee on rules we will now force to vote on this measure and we will now close the period debates,” banta ni Fariñas.

Nag-ugat ang banta ni Fariñas dahil lagi umanong kinukuwestiyon ng mga kontra sa death penalty ang quorum kahit alam ng mga ito na may sapat na bilang ang mga mambabatas.