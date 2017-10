Botika ng pekeng gamot sinalakay

By Betchai Julian

Natuldukan na ang ilegal na operasyon ng isang botika sa Mandaue City makaraang salakayin ito ng pulisya kamakalawa ng gabi.

Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga tauhan Regional Special Operations Group at Food and Drugs Administration (FDA) ang isang drug store na gumagawa at nagbebenta ng mga pekeng gamot na American Compounding Pharmacy Incorporated sa Barangay Cambaro.

Gayunman, sinabi ni Supt. Rey Magdaluyo, pinuno ng RSOG-7, hindi nila inabutan ang may- ari ng drug store na may maliit na laboratory na si David Atkinzon na isang Amerikano.

Ayon kay Magdaluyo, limang taon na sa ilegal na operasyon ang nasabing drug store na wala rin lisensya.

Nakuha ang mga sangkap at ilang finished products ng mga pampaganda, pampaputi at mga bitamina.

Napag-alamang grupo ng mga doktor sa Maynila ang mga kliyente nito. Mga produktong pampaganda naman ang malimit na binibili sa suspek.