HOST/SINGER na malapit-lapit nang ma­ging La Ocean Deep, pinatos ang pagdya-judge ng ala-Pilipinas Got Talent sa isang province Kabisayaan.

Feel na feel ito ni kuya kaya pinaghandaan niya nang bonggang- bongga.

Kahit maliit ang ta­lent fee, gora siya basta ka-join niya si girlfriend.

Dalawang mala­king maleta ang dala nila kesehodang 2 days lang sila roon.

Walang nakakilala kay kuya nang sila’y nasa airport na. Paano ba naman, naka-jacket­ siya na parang 5 kilo ang bigat plus ‘yung boots niya eh may bakal-bakal, at naka-dark shades siya.

Tawa nang tawa si kuya dahil feel na feel niya kapag may nagpapa-picture sa kanya… kahit parang tatlo lang.

Pagdating nila sa hotel, may nagpa-selfie na naman sa kanya kaya tawa ulit siya.

Sa room nila, um-order agad ito ng 2 bote ng mamahaling alak, ibinigay na lang ng producer.

7:00 PM ang contest. Si host/singer, 6:00 PM pa lang ay handang-handa na ang OOTN — jacket ulit na heavy at bootswana na may mga spike.

Before 7:00 PM nasa venue sa sila ng girlfriend niyang naka- jacket din at heavy ang make-up.

May opening number muna, then um-enter na ang dalawang host.

Naka-gown ang girl, si vaklang co-host ay parang member ng musikero na ginagamit sa parada ng fiesta dahil kaytingkad-tingkad ng damit pati ang fez.

Chika-chika sila at in-intro ang labing-apat na judges (tinalo nila ang Miss World Philippines).

Nang isigaw na ang namesung ni host/singer, may pumalakpak pero mas marami ang nagbulungan.

Ang mga magla­laban ay 12 lang pero ang ikinaloka ng jud­ges at mga manonood ay pagkahahaba ng performance.

Natapos na ang anim na contenders at in-intro na si host/singer na pam-breaker.

Tatlo ang kinanta ni kuya plus ad lib equals 1 hour na.

Chika ng mga utaw, bakit boses baka si kuya?

11:00 PM na, may umaalis nang mga utaw at nababawasan na rin ang judges.

Alam n’yo naman sa province, kapag ganu’ng oras na ay na­tutulog na ang mga utaw.

1:00 AM… paubos na ang mga utaw. Ang judges, 6 na lang pero si actor-singer, nandoon pa rin at walang reklamo.

2:00 AM… may last contestant pa. Si kuya, alive na alive pa rin at tumotoma pa ng alak.

Nanlalambot at hulas na ang 2 hosts, in-announce na ang 3 winners na mga kamag-anak na lang yata ang natirang nanonood.

Si actor/host, naka-jacket pa rin habang wala nang katabing judge.

Pati ‘yung producer, nakauwi na rin dahil sa tagal ng pag­hihintay.

Pinatay na ang ilaw at sound system dahil naulinigan nilang balak pang kumanta ng mala-boses bakang host/singer.

Ewan kung paano nakauwi ang mag­dyowang naka-jacket­ pa rin.