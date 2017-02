Bong Revilla pinayagan

Dahil sa humanitarian reason, pinayagan ng Sandiganbayan First Division si dating Sen. Ramon ‘Bong’ Revilla Jr. na damayan ang kanyang amang si dating Sen. Ramon Revilla Sr., na sasailalim sa operasyon nga­yong araw na ito.

“For humanitarian considerations, and there being no objection interposed by the prosecution, the Court partially grants the motion, but for shorter ­periods,” ­ayon sa desisyon ng Korte kahapon ng hapon.

Sa desisyon ng Korte kahapon, mula alas-siyete hanggang alas-11 ng umaga lang ang ibinigay na oras sa batang Revilla para madalaw ang kanyang ama.

Una rito, naghain ng urgent motion ang batang Revilla para personal na masamahan ang kanyang ama na sasai­lalim sa “transarterial aortic valve replacement” sa St. Luke’s Medical Center, sa Bonifacio Glo­bal City ngayong araw na ito.