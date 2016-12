Bong at Lani, swabe ang duet noong Pasko

MEDYO naging musical ang Christmas Day namin nu’ng Linggo dahil nang dumalaw kami sa Camp Crame ay may kaunting kantahan doon.

Idinaan na lang sa pag-awit ng mag-asa­wang Bong Revilla at Lani Mercado-Revilla ang mga nasasaloob nila.

Nang i-request namin kay Mayor Lani na awitin ang Miss Kita Kung Christmas ay napaiyak si Tita Lolit Solis, na ­sobrang naaawa na kina Bong at Jinggoy Estrada na tatlong taon nang nagpa-Pasko sa loob ng PNP Custodial Center.

Bilib kami kay ­Senator Bong, na siya pang nagsabi kay Tita Lolit na hindi dapat umiyak at malungkot, dapat ay maging masaya pa rin at magpasalamat.

Katwiran ng guwa­pong actor-politician, STRESS KILLS.

So, ayaw niyang magpa-stress at mas gusto niyang magpaka-positive kahit pa patuloy ang pinagdadaanan nilang ito ni Jinggoy.

In fairness ay may sagot si Bong sa kanta ng misis niya, Pasko Na Sinta Ko na feel na feel niya ang pagkakaawit.

Mas bongga nang mag-duet ang mag-asawa ng Sana Ngayong Pasko, na impromptu at walang rehearsal pero ang ganda ng rendition at swabe ang blending.

Ayun tuloy, sa tuwa ni Tita Ethel Ramos ay napadayalog ito na pag­labas ni Bong, hindi dapat action film ang gawin nito kundi isang musical ­movie na pang-Christmas.

“So, hindi na ako ­action star, Manay ­Ethel? Actor-singer na! Ha! Ha! Ha!” tawa ng dating ­Senador.

Si Jinggoy ay busy sa pag-aasikaso ng mga bisi­ta nito. Kahit Pasko ay maraming ­nakaalalang dumalaw sa dalawa sa kulungan.

Nu’ng Christmas Eve ay ang cute ng Santa’s elves outfit na suot ng pamilya ni Jinggoy ­mula sa misis niyang si Precy hanggang sa mga anak nilang sina Janella, Jolo, Julian & Jill.

Kahit tatlong taon na silang hindi nakakapag-Pasko nang malaya ay hindi nawawalan ng pag-asa ang magbespren na Bong at Jinggoy na soon ay makakalabas din sila at makakasama ang mga pamilya nila.

Mula sa Crame ay segue kami nina Tita Lolit at Tito Gorgy Rula sa 80th birthday celebration ng mister ni Mother Lily Monteverde na si Father Remy Monteverde.

Napuno ang mala­king dining hall ng ­Gloria Maris-Greenhills sa pamilya Monteverde at mga kaibigan nina Mother at Father na n­aki-Christmas na rin sa kanila.

May kantahan portion din dahil may tamis-­tamisang moment si Mother Lily na kinanta­han niya si Father R­emy ng theme song nila nu’ng araw.

After 55 years of being married, may daya­log pa si Mother na, “Hindi ako nagsisisi na ako ang nanligaw sa kanya noong araw… pinagpalit ko ang graduation ko to marry him!”

In fairness ay ang gagaling magsalita ng mga apo ni Mother, na isa-isang nag-speech at nagbigay ng touching tribute sa kanilang Ang-Kong.

Parang eksena sa Mano Po movie ‘yung sama-sama silang lahat sa stage habang hinihi­pan ng 80-year-old cele­brator ang mga kandila sa birthday cake nito.

Ang saya ng mood ni Mother, dahil na rin sigu­ro okey ang takbo sa ta­kilya ng 2016 MMFF entry na Die Beautiful (na balitang #2 sa ­ranking nu’ng Christmas Day with $10.5M).

Nakita rin namin doon ang anak ni ­Mother na si Dondon Monteverde, producer ng Seklusyon (na ayon sa source ay #4 nu’ng opening day with P8.5M).