BOLD STARLETS, BINALASUBAS NG DIREKTOR

DALAWANG director na OPM sa mga baguhang artista, hina-hun­t­ing ng mga pina­ngakuan nila ng stardom.

Si director #1 na feeling mhin ay pini-friendship ang yayamaning parents ng mga batang gustong mag-artista.

Mabulaklak ang bibig ni direk kaya nakukuha niya agad ang tiwala ng kausap.

Give agad ang yayamaning parents ng pangunang ba­yad para sa launching movie ng junanak nila.

Magse-set na ng miting… kaygaling-galing chumika ni direk #1! May ka-join pang staff ng production niya.

Sumunod na chika, maglo-location hunting na sila. After a month, waley na si vaklang director.

Hindi na ito ma-locate. Pati celfon # niya, lost in space na rin. Lost in translation.

Ang latest, tumatambay ito sa isang dermclinic at doon tumatarget ng susunod niyang bibiktimahin.

***

Si directed by #2, iba ang drama ng bading na ito.

Magpapa-audition siya para sa susunod niyang pelikula.

Kailangan ng male & female cast members na fresh at payag sa mga eksenang jubo’t jubad.

Siempre, dahil mabulaklak din ang bibig nito, napapapayag niya ang mga nag-a-audition.

At pag may napili na, susunod na ang pictorial sa isang bahay na far & away.

Kumpleto ang casting sa pictorial — may photograper siempre, make-up artist, stylist at P.A.

Kita ang lahat-lahat, lalo na ang kala­lakihan.

At eto na ang shooting. Maayos naman at game na game ang mga nyortistang nakuha.

Tumabla sa porno ang pelikula. May chika pa na may penetration na ginawa ang mga baguhang artista.

Nang bayaran na… wala na si direk #2 pero iniwan ang talent fee na nakasobre sa isang katiwalang P.A.

Tuwang-tuwa ang lahat.

Nang buksan ang sobre, ang laman… isang malutong na P500 lang.

Kababuyan ang ginawa nila pero ‘yun lang ang ibinayad sa kanila.

Hina-hunting nila ngayon si balasubas na direktor.