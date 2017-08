Body cam magastos pero…

Magastos ang paglalagay ng body camera sa mga pulis na sumasabak sa anti-drug operations subalit pipilitin ng isang senador na hanapan ng pondo ang implementasyon nito.

Isiniwalat ni Sen. Sherwin Gatchalian na base sa assessment report ng U.S. Department of Homeland Security, ang standard retail price ng police body camera ay naglalaro sa P6,000 hanggang P57,000 bawat unit.

Hiwalay na gastos pa umano ang pagmamantine ng file kung saan higit-kumulang sa P10,000 bawat unit ang gastos bawat taon.

Dahil sa laki ng gastusin, iginiit ni Gatchalian na unahin na lang lagyan ng body cam ang mga miyembro ng Philippine National Police-Drug Enforcement Group (PNP-DEG) at ang affiliated local na Drug Enforcement Teams (DETs) na pangunahing unit na nagsasagawa ng anti-illegal drugs operation sa ilalim ng Oplan Double Barrel Reloaded ng PNP.

Hihingin naman ni Gatchalian sa PNP ang detal­yadong report hinggil sa bilang ng personnel na nakatoka sa drug enforcement units upang makalkula ang gagamiting budget sa body cam.

“Wherever we need to source the funds, we’ll do it. The police body camera program will provide the Filipino people with immediate protection against police scalawags and their abuses of authority. It deserves to be a budgetary priority,” ani Gatchalian.