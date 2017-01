BOC naglabas ng panuntunan sa balikbayan at returning OFWs

Nagpalabas ang Bureau of Customs (BOC) ng panuntunan para sa buwis na ipapataw sa mga bagaheng iuuwi sa Pilipinas ng mga balikbayan at returning overseas Filipino workers (OFWs).

Nakasaad sa Customs Administrative Order (CAO) No. 06-2016, na sumasakop sa Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act sa conditionally tax and/or duty-exempt importation ng mga personal at household effects ng mga pabalik na mga Filipino mula sa ibang bansa.

Enero 9 nang ilabas ang CAO sa Official Gazette na magiging epektibo makaraan ang 15-araw o sa Enero 24.

Paliwanag ng BOC, ang mga “returning resident” ay isang Filipino national, kabilang ang asawa at mga anak na nanirahan ng anim na buwan sa ibang bansa at pabalik na sa Pilipinas habang ang mga retur­ning OFWs ay may hawak na valid passport na inilabas ng Department of Foreign Affairs (DFA) at sinertipikahan ng Department of Labor and Employment (DOLE) o ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA) para sa mga overseas employment purposes.

Gayundin, maaaring ipasok ang ilang household appliances, machi­nery o sports equipment.