BOC may award sa UN

Sa kabila ng kinakaharap na kontrobersiya, isang tanggapan sa Bureau of Customs (BOC) ang ginawaran ng pagkilala ng United Nations (UN) Environment.

Ito ay ang Enforcement and Security Services’ Environmental Protection Unit (ESS-EPU) na isa sa mga nagwagi ng Asia Environmental Enforcement Award na iginawad nitong September 7, 2017 sa Bangkok, Thailand.

Pinuri naman ni BOC Commissioner Isidro Lapeña ang mga serbisyo ng ESS-EPU para labanan ang mga tinatawag na environmental crime.

Mula sa 193 na nagsumite ng entries para sa patimpalak ng UN Environment, isa ang ESS-EPU sa dalawang entry na napili.

“We emailed our entry to the UN Environment citing EPU’s seizures and apprehension from June 2016 to June 2017. One of two selected is the Bureau of Customs’ Environmental Protection Unit,” paliwanag ni EPU Chief Capt. Roberto Gines.

Bilang bahagi ng Enforcement Group, ang EPU ang may mandato para pigilan ang iligal na kalakalan ng hazardous substances, controlled chemicals, at mga substance na negatibo ang epekto sa ozone layer at idineklarang lumalabag sa mga environmental agreement gaya ng Basel Convention and Stockholm Convention.

Ang isa pang entry na napili ng UN Environment ay mula sa Anti-Smuggling Bureau ng General Administration of Customs China.