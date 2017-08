BOBOMBAHIN KO KAYO! — DIGONG

Binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga lokal na opisyal­ na sangkot sa mga ilegal na aktibidad at pina­ngangalandakan ang kani-kanilang private army.

Sa biglaang press conference sa Malacañang kamakalawa ng gabi, binigyang-diin ni Pangulong Duterte na hindi ito mangingiming gamitin ang puwersa ng gobyerno laban sa mga pasaway na local officials.

“Tapos maging congressman ka, governor ka, mayor, barangay captain, ay anak ng… Para kayong nakakainsulto na walang Presidente, walang pulis, walang military. So, balewala kami.

Sabi ko, warning ko talaga ‘yan sa inyo. Huwag kayong magsabi na may army kayo diyan. Hindi na makakatulong sa’yo ‘yan. Tingnan mo. Even if you have 100, 200 armed men, hindi makakatulong sa’yo ‘yan,” giit ni Duterte.

Kung manlalaban umano ang mga ito ay nagpahayag ng kahandaan ang Punong Ehekutibo na pasasabugin ang private army ng mga pulitiko na sangkot sa mga ilegal na gawain.

“Bakit ka maglaban sa akin na? May dose ako na (FA-50) na jet, bombahan lang kita diyan ng lima. Gagamitin ko talaga ang puwersa­ ng gobyerno.

Tingnan mo, ‘yung balang araw ‘yang mga hijack-hijack diyan, makatikim ‘yan. Sabi ko talaga, ang order ko is pasabugin mo. Kung nagkamali, pasensya. Sobra kasing madrama ang tao dito sa Pilipinas. Too many is pretending to be brave and… Tapos binu-brutalize ‘yung tao. Ikaw…papayag ka niyan? I-brutalize ang tao. Ha? Magpayag ka na i-brutalize ‘yung tao?” paliwanag ni Duterte.

Samantala, inihayag din ng Pangulo na may mga nadagdag na lokal na opisyal sa kanyang narco list.

“Bakit ko i-update ‘yang patay na? Kaya nga, bakit ko i-update ‘yung patay na? Ibigay­ ko listahan sa namatay. Eh ‘yung updated ‘yung buhay pa.

Meron pa (nadagdag sa narco list). Kaya ako… I’d like to give this warning to everybody.

Ito magkaintindihan tayo ha. Para magkaintindihan rather tayo.

Ang mga mayors pati ­lahat ng mayors tinawag ko dito, in three batches sila. Marami eh.

Ang governors, isa.

“Giprankahan ko sila. Sabi ko sa kanila, ‘huwag na huwag kayong magkamali na pumasok diyan. You might not like the consequences’,” mariing babala ni Duterte.