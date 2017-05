BNG member na akyat bahay sa QC arestado

Isang miyembro ng kilabot na “Bahala na Gang” na sangkot din sa mga serye ng “Akyat Bahay” ang naaresto ilang minuto matapos na pasukin ang inuupahang apartment ng dalawang babaeng call center agent at pagnakawan sa Cubao, Quezon City, kamakalawa.

Sa report ni SPO3 Jade Gavina, imbestigador ng QC Police District (QCPD)-Station 7, ang suspek ay nakilalang si Danilo Molina y Cauilan, 28, ng 83, 13th Avenue, Brgy. Soccoro, Cubao.

Naaresto si Molina ng mga nagrespondeng tropa ng Barangay Soccoro, matapos humingi ng tulong ang kanyang biniktimang si Julie Ann Hecha­nova y Cartegena, 26; at Cherry Ann Matito y Esteban, 31; pawang mga nakatira sa No. 13- 13th Avenue, ng nasabing Barangay.

Natangay sa mga biktima ang isang Cherry Mobile S4 light cellphone at isang IPhone 4S cellphone; dalawang mga wallet ng mga biktima na may lamang P6,000 at P5,000 na cash, P5,000 Ruplash cash, at mga IDs; ATM cards; isang Sports watch.

At bagama’t naaresto ang suspek, ang lahat ng mga naturang items ay hindi na rin nabawi pa.