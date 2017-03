Blumark, kinagat ang labi ni Orlando DI NAPIGIL ANG GIGIL

ANG isa sa pinaka-love, love, love kong direktor na si Direk Maryo de los Reyes, ipinatawag ang diva that you love para sa isang tete-a-tete.

Kasama ang ilang piling press, ang dahilan kaya may mainit na tiktakan ay ang kanyang prodigal talent na si Blumark Roces, katrabahong muli ni Orlando Sol sa isang music video

Sina Blu at Orlando ay magkasama dati sa all male sing and dance pop group na M-Gage.

Ngayon, sila ang bida sa Kailan Dara­ting Ang Ayoko Na, ang video para sa awit ni Sol.

Ang konsepto nito, sina Blumark at Orlando ay sharing a different kind of love – man-to-man relationship with a twist.

May babaeng bubog (Catherine Rem)!

Say ni Direk Maryo, “Hindi si Blu ang first choice namin to portay the bisexual best friend at eventually naging lover din ni Orlando sa video.

“Kaya lang, ‘yung original choice, sobrang matangkad for Orlando. Isip kami talaga kung sino ang bagay sa kanya, then nu’ng tinawagan ko si Blu to be part of this video, umoo naman siya.”

Ang video ay parang culmination product para i-promote ang kanta ni Orlando.

Bago ang music video, may four part video serye na ipapalabas. Base ang kwento at konsepto ng video sa totoong karanasan of a man torn between two lovers — isang kapwa niya lalaki at isang babae.

Thirty something na si Blu at nakakatuwang makita na as he matures, lalo siyang gumugwapo.

Sa true lang, very pang Canadian Prime Minister na ang gandang lalaki niya ngayon. May semblance na siya kay PM Justin Trudeau, huh?!

Ano ba ang dahilan at nawala siya sa showbiz?

Sagot agad ni Blu, “Babae! Hahahaha! Marubdob kasi akong magmahal eh.”

Paliwanag niya, “Siempre, bata pa ako noon. Mga late teens or early twenties ako nu’ng naging M-Gage member, kaya hindi lang mapusok, marupok pa. Hahahaha!

“After my showbiz stint dati, I was into selling real estate. Ngayon, farmer na ako sa Bohol.”

Sa Bohol sila muling nagkita ni Direk Maryo. Um-attend si Roces sa isang dance workshop at nakapag-usap sila ni Direk Maryo.

Sa nasabing bidyo, kwento ni Blu, “Ang role ko ay bisexual. Best friend ni Orlando. Nung iniwan siya, ako ang kumalinga sa kanya hanggang sa humantong kami sa isang kakaibang relasyon.”

Inamin ni Blu na kinabahan sa role dahil first time niyang gumanap na bisexual.

Dahil sa tiwala kay Direk Maryo at sa parang kapatid na turingan nila ni Orlando, maayos ang kanilang trabaho.

Kwento ni Blu, “May love scene kami ni Orlando. Bago kunan, nag-usap kami na ibigay na ang lahat para take one lang.

“Eh ‘di eto, na may eksenang papatong na ako sa kanya. Nabigla siya kasi may naramdaman siyang matigas.

“Tanong niya sa akin, ‘Pare, tinitigasan ka ba?’ Sagot ko, ‘Hindi. Bayag ko lang ‘yun.’ Hahahahaha!”

Namumula sa hiya sa Blu, tawang-tawang pa rin sa kanyang pagsasalaysay, “Nu’ng hahalikan ko siya, dahil sobrang in character ako, hindi ako nakapagpigil, kinagat ko ang lower lip niya!”

Pabirong hirit ni Orlando, “Buti nga, nag-cut na si Direk Maryo. Sa­yang, hindi ako nakaganti.

“Kung nakaganti ako, malamang, hindi niya makakalimutan ang halik ko. Hahahaha.”

Halakhakan to death ang dalawa. Alam mong hindi nervous laughter ito kundi tawang galing sa katotohanang tuwang-tuwa sila na nagawa nila ang role nila na totoong-totoo.

Sabi ni Blu, “Maganda kasi ang mensahe nu’ng video-serye at pati na rin ‘yung vi­deo. Pag nagmahal ka, tapos todong-todo na ‘yun, then nararamdaman ‘yung isang person, parang wala lang, hindi niya maibigay ‘yung dapat niyang ibigay at isukli, darating rin talaga sa sukdulan, mapapagod ka rin, at aayaw ka rin.

“Saka ang love kasi, it knows no gender eh. Pag nagmahal, nagmahal ka.”

Maraming kikiligan sa team up nina Blu at Orlando.

Pagtatapos ni Sol, “Pag narinig pa nila ‘yung kanta, ‘yung ly­rics nila, hahaplusin talaga ang mga puso nila.”