BLOODY LAMAY

By Armida Rico

Nabasag ang katahimikan at naging madugo ang isang lamay nang lusubin at paulanan ito ng bala ng riding-in-tandem kung saan agad na namatay ang isang naglalamay na construction worker at malubhang nasugatan ang apat na kasama nito sa Barangay Sucat, Muntinlupa City kahapon ng mada­ling-araw.

Nakilala ang nasawing biktima na si Aldoven Ocfemia, 21, obrero, at residente ng Block 6 Lot 472, Bagong Silang, Barangay Sucat na nagtamo ng tatlong tama ng hindi pa mabatid na kalibre ng baril sa ulo at katawan.

Patuloy namang nilalalapatan ng lunas sa Ospital ng Muntinlupa ang tatlo pang biktima na sina Charle Magne Obrero, 26, promodizer, ng Block 9 Lot 743 Bagong Silang, Barangay Sucat; Melvin Kempf, 32, ng Block 7, Bagong Silang; at Rejay Mercurio, 16, estudyante, ng Block 7, Bagong Silang, Barangay Sucat sanhi ng mga tinamong tama ng bala sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Habang kritikal si Florentino Jay Cano Jr., 39, ng Lot 2 Better Living, Parañaque City at nakatakdang sumailalim sa major operation sa Philippine General Hospital (PGH) dahil sa tama ng bala sa ulo.

Sa report ng Muntinlupa City Police dakong alas-5:30 ng madaling-araw nang maganap ang insidente sa lamay sa Bagong Silang Basketball Court, sa Barangay Sucat ng nasabing lungsod.

Nakikipaglamay ang mga biktima sa burol ng kanilang kaibigan na si Cocoy Lopez nang bigla na lang dumating ang dala­wang suspect na magkaangkas sa motorsiklo at walang sabi-sabing tinambangan ang mga biktima.

Pagkatapos na maligo ng sariling dugo ang mga biktima ay mabilis na nakatakas ang dalawang hindi nakikilalang suspect na naka-helmet at itim na jacket, lulan ng kanilang motorsiklo.

Hinala ng pulisya na si Ocfemia talaga ang target ng mga suspect matapos umanong matukoy na isa itong drug suspect na sumuko sa Oplan Tokhang noong Agosto 2016, at sangkot rin sa robbery incident sa nasabing lungsod.