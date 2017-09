Biyuda ng ‘fallen heroes’ panalo sa ‘solo parents’ bill??

Pakikinabangan ng mga asawa ng mga namatay na sundalo at pulis sa madugong giyera sa Marawi ang panukalang batas na inihain ni Quezon City Rep. Winston ‘Winnie’ Castelo ukol sa pagpapalawig ng proteksyon at benepisyo ng mga ‘solo parents’.

Ang mga solo parents ay ang mga indibidwal na nag-iisang magpalaki ng mga bata. Sila ang mga sakop ng ‘Magna Carta of Solo Parents’ na isinusulong ni Castelo sa Kongreso.

Layunin ng Magna Carta of Solo parents o ang House Bill 6140 na palakasin ang karapatan ng mga solo parent at labanan ang diskriminasyon sa kanila.

Lalu rin nitong kinikilala at tinutugunan ang mga hindi makatarungang karanasan ng mga solo parents sa pamamagitan ng mga karagdagang benipisyong pinansiyal at suporta sa mga institusyon upang mapagtagumpayan ang kanilang mga hinaharap na hamon sa pagpapalaki ng mga bata.

Bagama’t layunin ng naturang bill na pagsilbihan ang lahat ng single parents, sinabi ni Castelo na malaki ang nakuha nitong inspirasyon sa mga pamilya na naapektuhan ng giyera sa Marawi.

“Hundreds of wives lost their husbands in Marawi to fight for our freedom and peace in the country. We can no longer bring those men back to provide for their families. Their widows are now alone in raising their kids,” ani Castelo.

“This bill somehow recognizes the ultimate sacrifice made by all our fallen heroes and the need to appreciate their heroism by improving the plight of the women they left behind,” dagdag pa ni Castelo.

Ayon kay Castelo, makikinabang din sa kanyang panukalang batas ang mga biktima ng mga sakuna sa lasangan. Dahil sa tumataas na bilang ng mga aksidente sa lansangan, sinabi ni Castelo, chairman ng House Committee on Metro Manila Development, na mas nagiging mahalaga ang Magna Carta of Solo Parents.

Naalala ni Castelo ang pait at pangamba ng asawa ng isang padre de pamilya na namatay kamakailan sa isang road accident kung saan nadaganan siya at napatay ng rumagasang mixer truck.

Samantala, sinabi ni Castelo na pinakamahalaga ang probisyon ng panukalang batas na magbibigay proteksyon sa mga solo parents laban sa diskriminasyon.

Ang diskriminasyon, ayon kay Castelo, ay ‘any distinction, exclusion, or restriction which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise by solo parents, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil, o any other field.