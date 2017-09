Bisor ng Zambo todas sa tandem

Tweet on Twitter

Patay ang isang lalaki makaraang pagbabarilin ng riding-in-tandem kamakalawa ng hapon sa Zamboanga Sibugay.

Sakay ng pick up ang biktimang si Pierre Adrian Diamos Macapil, 38, nang salubungin at tabihan ng magkaangkas na lalaki sa motorsiklo at saka binaril sa Purok 9, Barangay Crossing, Sta. Clara sa Naga, Zamboanga Sibugay.

Si Macapil, na supervisor sa San Miguel Beer Corp., ay galing sa bayan ng Ipil sa Zamboanga Sibugay para makipagkita sa kliyente nang maganap ang pananambang.

Agad nasawi ang biktima dahil sa tinamong apat na tama ng punglo sa katawan at ulo samantalang inaalam pa ng pulisya ang motibo ng pamamaril.