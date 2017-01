BISHOP 2 ASAWA

Binakbakan kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang obispong bumabanat sa kanyang administrasyon partikular sa kampanya kontra iligal na droga at inakusahang may dalawa naman umanong asawa katulad niya.

“Basahin ninyo ‘yang libro na ‘yan. Ang opening remark si Bacani. P***** i** Bacani na ‘yan, dalawa pala ang asawa. Pareho ko. Parang mayor rin ang buang. Tapos kung magsalita itong mga unggoy na ito. T**** i**,” banat ni Duterte nang magsalita sa Malakanyang kahapon kaharap ang mga nauli­lang pamilya ng mga nasawing miyembro ng Special Action Force (SAF) ng Philippine National Police (PNP) sa Mamasapano.

Tinukoy ng Pangulo ang librong “Altar of Sec­rets” na sinulat ng yumaong journalist na si Aries Rufo na nagdedetalye sa sex, corruption, politics sa loob ng simbahan.

“Nandiyan lahat sex, corruption, politics. ­Siya ‘yung narrator ng CBCP. He’s a writer. Diyan sa nag-co-cover ng — ibinulgar niya lahat wala dito it’s written by — it’s online. I’ll give everyone a copy if I can get one,” banggit pa nito.

“Basahin ninyo ito pagkatapos kung sabihin ninyo nagsinungaling ako… Wala kayong karapatan magmura magre-resign ako. Walang problema. Pero kung ito ‘pag nabasa ninyo ito sabihin ko sa mga bishops conference marami kayo e, pareho naman pala ang baho natin babae ganon eh puro kayo corruption,” sabi pa ng Pangulo.

Muli ring inungkat ng Pangulo ang ­ginawang pagtanggap ng ilang obispo ng Pajero sa da­ting administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.

“At panahon ni Arroyo, they asked ­Pajero mga P***** i**, tumanggap ang mga u***, and they enjoyed. Didn’t they bother to say sa parokya ko maraming gutom, maraming… It was pure graft and corruption, nandiyan sa Constitution no public money will be spent for any religion. Kayo pauna-una kayo ng exposé… Hindi na kayo nahiya sa sarili ninyo?

Kaya sabi ko one day, I will write a book: Hypocrisy. Lahat ‘yan politician, nagmamalinis, asus. Pero kayo ang starring diyan. I will start from the day noong bata pa kami,” dagdag ng Pangulo.

Nagmalaki rin si Duterte na walang pulitiko ang may kakayanang magmura sa mga pari at obispo kundi siya.

“Takot man ­Pilipino walang politiko ang magmura sa inyo eh, ako lang. Inaatake ninyo ako, anong nangyari sa pamumulitika ninyo? Eh ‘di talo kayo so ngayon ako na naman,” sabi pa ni PDU30.