Bisaya, umalis agad sa Resorts World!

Mabuti na lang at hindi kasama ni Annabelle Rama ang kaibigang si Daisy Romualdez nang magpunta siya sa Resorts World Manila noong Huwebes nang gabi.

Ilang sandali bago nagsimula ang kaguluhan sa lugar na ‘yon, nakaalis na siya roon.

Nasa bandang EDSA na si Bisaya nang tawagan siya ng ilang kaibigang nanggaling din sa RWM at sinabing nag-evacuate na sila dahil sa kaguluhan doon.

Nagpunta si Bisaya sa RWM dahil kumuha siya ng tickets para sa Paw Patrol na dapat sana ay panonoorin ng mga apo niyang sina Zion at Aria kasama sina Richard Gutierrez, Sarah Lahbati, Eddie Gutierrez at iba pa kagabi.

“Sabi ng kaibigan ko, mag-dinner muna ako. Wala akong ibang kasama, wala rin si Daisy, kaya hindi na ako kumain pa.

“Kinuha ko na lang ‘yung tickets dahil exci­ted ang mga apo ko na manood ng Paw Patrol.

“Kung nagkataon na kasama ko si Daisy o nandoon ‘yung iba pang mga kaibigan ko, baka na­damay pa kami.

“Kanina nga, nagsimba ako sa Sto. Niño dito sa Cebu para magpasalamat dahil hindi ako nadamay.

“Pinagdasal ko na rin ‘yung mga biktima sa Resorts World (Manila),” kuwento ni Bisaya nang makausap namin siya noong Biyernes.

Sabi ni Bisaya sa kaibigan niya na nagbigay sa kanya ng tickets para sa Paw Patrol, wala si Daisy, kaya uuwi na lang siya at mag-eempake.

Noong Biyernes ay papunta siya sa Cebu.

Samantala, kasamang ipinagdasal ni Bisaya sa Sto. Niño sa Cebu ang career ng anak na si Richard ngayong contract star na ito ng ABS-CBN.

Ipinagdasal din ni Bisaya ang unang series ni Richard sa Dos, ang La Luna Sangre.

“Pati ‘yung movie nila nina Angel (Locsin) at Angelica (Panganiban), ipinagdasal ko rin kasi magsisimula na rin ang shooting nila.

“Sa Tuesday na ang look-test nila at inaayos na ang shooting sche­dules,” sey ni Bisaya.

Kagabi ay bumalik na ng Maynila si Bisaya dahil sasamahan niya si Richard sa big welcome rito sa ASAP bilang ganap na Kapamilya.

NGAYON ang alis pa-Singapore ng Meant To Be cast.

Ang leading men ni Barbie Forteza na sina Ken Chan, Jak Roberto, Addy Raj at Ivan Dorschner, mauuna na ngayong umaga.

Ang dalaga, after pa raw ng Sunday PinaSaya at handler ang makakasabay niya sa flight.

Hindi kasama ang mommy’t daddy ni Barbie sa taping.

Kuwento ni Mommy Amy noong Biyernes, first time ni Barbie sa Singapore at ang alam niya, walang free day ang kanyang anak.

“Simula Monday po kasi hanggang Wednesday, may taping si Barbie. Kasama rin po kasi sa taping ‘yung pamilya niya sa show, sina Sef (Cadayona), Manilyn (Reynes) at Keempee (de Leon).

“So, may mga eksenang hindi kasama ang boys at free day na bale ‘yon ng apat. So sila po, puwedeng makapamas­yal habang may taping sina Barbie,” kuwento ni Mommy Amy.

Sa Huwebes ang alis sa Singapore ng Meant To Be cast and staff at baka sa araw na ‘yon, sasa­mantalahin ni Barbie na makapamasyal sa na­sabing bansa.

“Baka makasama po siya sa pamamasyal sa staff,” sey ni Mommy Amy.

Hindi na namin kinulit si Mommy Amy kung may pagkakataon ba si Barbie na makipag-date kay Jak dahil ang alam namin, medyo iwas na ang nanay ng young actress tungkol sa bagay na ‘yon.

May fans ng ibang leading men ng anak niya ang nag-react.

Feeling ng ibang fans, mas pinapaboran ni Mommy Amy si Jak, kaya mas gusto na lang ng mommy ni Barbie na manahimik na lang tungkol sa bagay na ‘yon.

Hanggang sa Hunyo 23 pa ang Meant To Be, kaya hindi puwedeng pumabor si Mommy Amy sa kahit na sinong leading man ni Barbie sa nasabing kiligserye ng GMA 7.