‘BINU-BULLY PO NIYA AKO!’

“NO, I don’t feel any pressure right now,” ang juma-Janina San Miguel (Bb. Pilipinas-World 2008 na ‘classic’ ang sagot sa (Q&A) na natatawang sagot sa amin ni Maine Mendoza kung nakakaramdam ba siya ng pressure sa kanyang unang teleserye na Destined To Be Yours with Alden Richards.

“Hindi po, more on excitement kasi ‘yung nararamdaman ko ngayon, lalo na first time naming makita ‘yung trailer at music video.

“So, parang nae-excite talaga kami ni Alden na makita kung ano ba ‘yung kinalabasan ng ginawa namin,” bulalas ni Meng sa grand presscon ng DTBY nu’ng V-Day sa B Hotel, QC.

Ano ‘yung mga nala­man niya ngayong naranasan na niyang mag-teleserye?

Mahirap ba bilang sa bundok ng Dolores, Quezon pa ang kanilang location na bukod sa malayo ay malamig at la­ging umuulan?

Dusa ba ang gumawa ng teleserye?

“Hindi naman po d­usa, siguro challenging na lang ‘yung pagti-taping namin sa bundok.

Napansin ko na mahirap po.

“Kasi, sa puyat naman, sanay naman po akong magpuyat. P­ero iba pa rin po ‘yung meron kang kailangang gawin the next day like after po ng taping, kailagan po naming mag-Eat Bulaga ni Alden.

“‘Yun po siguro ‘yung biggest adjustment ko na kailangang gawin. K­asi, talagang walang tulog, walang pahinga, pero laban nang laban kahit walang kalaban! Ha! Ha! Ha!”

Huhusgahan na ang pag-arte niya sa una niyang teleserye. Handa na ba siya?

“Naku, eh kahit ano naman pong ginagawa ko, eh may nasasabi naman po ang tao. So, basta po dito, ginagawa ko ‘yung best ko dito.

“So, feeling ko okey na, basta satisfied ako sa akting ko,” pakli ni Menggay.

Paano ‘yung kilig factor nila ni Alden sa DTBY? Mas level-up pa ba kesa sa Kalyeserye before?

“Well kasi, natural po siyang lumalabas sa amin. Kasi po, parang the more na i-effort-an namin, parang lalong fake ‘yung kinakalabasan, ‘yung nakikita ng tao.

“So dito, talagang ganu’n din po. Natural lang kami. Kung ano po ‘yung kailangan sa eksena, ‘yun din po ‘yung gagawin namin.

“Kung lumabas siya na kilig, then nakakaki­lig po.”

Sa totoong buhay, sumasagi ba sa isip niya na what if si Alden nga ang kanyang DESTINY?

“Well, naiisip ko naman po talaga,” mabilis na sagot ng dalagang Bulakenya.

Gaano kadalas niyang maisip?

“Siguro po, mga 24 times… a day? Ha! Ha! Ha!

“Naiisip ko po talaga. Kasi, una sa lahat, hindi naman po siguro ako mapupunta rito kung hindi po kami nagkakilala rin ni Alden. So, yes po.”

As in naiisip niyang posibleng si Alden ang lalaking makakatuluyan niya in the future?

“Puwede po, naiisip ko naman po siya.”

Gusto niya bang si Alden ang maging destiny niya?

“Puwede rin naman po,” nakangiting sey ni Maine.

***

Kuwento ni Alden, nagkakasakit si Meng nu’ng simula ng taping nila ng Destined To Be Yours dahil sa demands ng teleserye, na tipong kahit 3:00 AM na, kung kailangang umiyak sa eksena ay iiyak ka.

Sinasabi ni Tisoy kay Menggay na masasanay din ito dahil ganu’n din siya nu’ng simula.

“Si Maine po kasi, ang galing po niyang jumayb, eh. Ang galing niyang mag-blend in sa co-actors.

“So parang ang kailangan lang po ni Maine, ako ‘yung magpapakilala (sa co-actors nila) and then siya na pong bahala. Magaling pong mag-blend in ‘to, eh.”

Malaking pressure ba ito kay Alden bilang ito ang pagbabalik-primetime niya after 2 years?

Gaano katindi ang kaba niya rito?

“Parang meron po akong feeling na para po akong pumurol sa acting since masyado pong napa­hinga, not doing series with GMA.

“Parang na-feel ko po na nakukulangan na po ako sa sarili ko when it comes to acting.

“So, papasok po si Direk Irene (Villamor) at saka si Jay (acting coach nila sa set) po, parang sinisindihan po ulit ‘yung apoy para bumalik sa dati.

“And so far po, masaya po kami sa mga nagagawa naming eksena.

“At isang kakaibang Maine Mendoza po ang makikita n’yo rito. As in grabe. Kasi, ginaga­lingan niya po talaga,” dayalog ng Pambansang Bae.

Nagrereak si Meng sa mga papuri ni Alden at hirit nito, “Binu-bully po niya ako, eh. Ginagawa ko lang ‘yung kaya ko pong gawin.”

“Sobrang improved po (ni Maine dito),” sundot ulit ni Tisoy.

Buwelta ni Meng, “Alam mo, mag-e-expect ‘yung mga tao. Sa lahat ng nandito, sa mga naka-Facebook Live, huwag po ka­yong maniwala kay Alden, wala pong katotohanan ‘yung sinabi niya.”

“Totoo! Rest assured po na ginalingan ni Ma’am Maine Mendoza,” bulalas ng Kapuso heartthrob, na parang kinokontra pa rin ni Meng.

Sumasagi rin ba sa isip ni Alden na baka si Maine nga ang kanyang DESTINY?

“Ay, opo naman. Kasi siyempre, ang galing po kasi kung paano in-orchestra ‘yung plano na pagkita­in kaming dalawa at dalhin po kami kung nasaan po k­ami ngayon.

“So, hindi po talaga nawawala sa isip namin na what if? Wala naman pong pressure kumbaga. Basta po, ine-enjoy lang po namin ‘yung moment, every moment together.

“Especially ito, may bago na naman po kaming offer sa mga fans po, sa mga sumusuporta. So, ito po muna. Enjoy pa more po muna,” sambit ni Tisoy.

Sa February 27 ang simula ng AlDub teleseryeng Destined To Be Yours sa GMA Telebabad pagkatapos ng Encantadia.