Binondo, Chinatown pagagandahin pa

Mas pagbubutihan pa ni Manila Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada ang pagsasaayos at pagpapaganda ng Binondo, ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo.

Sa kanyang mensahe sa ginanap na Chinese New Year’s Eve Countdown sa Plaza San Lorenzo Ruiz kamakalawa ng gabi, pinangako ni Estrada sa Filipino-Chinese community na ilalaan niya ang kanyang administrasyon sa pag-redevelop ng Binondo.

Nalaman na sa susunod na buwan, ilulunsad na ni Estrada ang electric tricycle o E-trike program sa Binondo upang makapag-engganyo pa ng mga turista at palakasin ang negosyo dito.

Kasama ni Estrada si Chinese Ambassador to the Philippines Zhao Jianhua at Russian Ambassador to the Philippines Igor Anatolyevich Khovaev sa ginanap na Chinese New Year Countdown sa may Plaza San Lorenzo Ruiz.

Kaugnay nito, pinangunahan din ni Estrada kahapon ang ‘grand parade’ sa selebrasyon ng Chinese New Year na nagsimula sa Bonifacio Shrine malapit sa Manila City Hall hanggang sa Binondo area, dakong alas-dos ng hapon.