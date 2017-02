BINATILYO NI-RAPE NG ADIK

Walang awang ginahasa at pinagnakawan pa ng isang lalaking sabog sa shabu at lasing sa alak ang 14-anyos na binatil­yo sa Lungsod ng Ma­labon kahapon ng madaling-araw.

Sa ulat ng Malabon City Police-Women and Children Protection Desk (WCPD), ganap umanong ala-una pasado ng madaling-araw nang maganap ang insidente sa kahabaan ng Guava Street, Barangay Potrero ng nasabing lungsod.

Lumabas umano sandali ng bahay ang biktimang itinago sa pangalang Banjo, grade 9 student, at habang abala sa pagpindot sa kanyang cellphone ay hinarang ito ng suspek na si Felix Mariano, 20, walang hanapbuhay at hinatak sa madilim na bahagi ng kalsada.

Pilit umanong ipinasubo ng suspek sa biktima ang kanyang ari at pagkatapos ay ipinasok ang kanyang ari sa “likuran” ng biktima. Hindi na nakapalag at nakahingi ng saklolo ang biktima dahil sa pagkagulat at takot.

Matapos ang kamunduhang ginawa ng suspek ay pilit din nitong kinuha ang mamahaling cellphone ng biktima saka umalis.

Hirap man tumayo sa sakit ay pilit na umuwi ang biktima at nagsumbong sa kanyang mga magulang. Humingi naman ng saklolo sa mga awto­ridad hanggang sa naaresto ang suspek na dayo lamang sa lugar ng biktima.

Aminado rin ang suspek na gabi bago ang nangyaring panggagahasa ay bumatak siya ng shabu at napadami rin umano ang kanyang nai­nom na alak sa pinunta­hang kasiyahan sa nasabi ring lugar.

Humingi man ng tawad ang suspek sa biktima at pamilya nito ay tinuluyan pa rin siya sa kalaboso.

Nasa kustodiya na ng Malabon City detention cell ang suspek na nahaharap sa kasong paglabag sa RA 8353 o Anti-Rape Law, Robbery at pag­labag din sa RA 7610 o special protection against child in abuse, exploitation and discrimination act.

Nakatakda namang sumailalim sa counseling sa ilalim ng programa ng City Social Welfare ang biktima.