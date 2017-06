BINATILYO DEDO SA DUMP TRUCK

By Cherk Balagtas

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Isang binatilyong nagmamaneho ng motorsiklo ang namatay habang sugatan ang kanyang angkas nang makasalpukan ang isang dump truck sa Lungsod ng Valenzuela kahapon ng hapon.

Sa ulat ng Valen­zuela City Police – Vehicle Traffic Investigation Unit, dakong alas-12:00 pasado ng hapon umano nang maganap ang insidente sa kahabaan ng G. La­zaro Street, Barangay Dalandanan ng nasabing lungsod.

Kasalukuyan uma­nong lulan ng kanyang motorsiklong SYM Sports Bonus ang biktimang si Mohaliden Esmael Kibao, 18, ng Baseco Compound Port Area, Maynila angkas ang kaibigang si Almujemar Mohammad Tuansi, 14, ng Serrano St. 7th Avenue, Lungsod ng Caloocan at binabaybay ang bandang kanang bahagi ng westbound nasabing kalsada.

Pakaliwa umano ang dalawa nang saktong paparating ang isang Mitsubishi Dump Truck na may plakang RLG 513 na minamaneho naman ni Chris Anota, 41, at masalpok ang sasakyan ng mga binatilyo, sa lakas ng impact ay tumilapon si Kibao at nagulungan pa ng nasabing dump truck na agaran niyang ikinasawi.

Tumilapon din si Tuansi at masuwerteng nagtamo lamang ng mga sugat at galos sa kanyang katawan.

Agad namang binitbit sa himpilan ng pulisya si Anota na ngayon ay nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and physical injuries.