Binata grinipuhan ng katrabaho

Naliligo sa sariling dugo at patay na ang isang mason nang magisnan ng kanyang kasamahang obrero sa loob ng kanilang pinagtatrabahuhang construction site sa Quezon City.

Ang biktima ay nakilalang si Frederick Vergara Zafe, 37, binata at stay-in sa construction site sa no. 817 Quirino Highway, Barangay Gulod, Novaliches. Siya ay may malalim na saksak sa dibdib at sugat sa ulo.

Agad namang tumakas ang kasamahang suspek na nakilalang si Ranil Digos, 32, tubong Tatabunan, Talalora, Western Samar, taga #21 Abad Santos, Salawag Dasmarinas, Cavite.

Sa inisyal na imbestigasyon ni PO1 Christian Loyola, ng Criminal Investigation and Detection Unit, ng Quezon City Police District ang insidente ay naganap dakong alas-7:20 ng gabi sa loob mismo ng construction site.

Sinabi ni Julius Zarate, kasamahan ng biktima at nag-report sa pulisya na dakong alas-11:30 ng gabi ay nagisnan na lamang niyang duguang nakahandusay ang kasamahang si Zafe.

Sa pahayag naman sa pulisya ni Jesus Baitan na natakot na madamay, nakita niyang nag-aaway ang biktima at ang suspek hanggang sa kumuha ng matalas na tubo si Dignos at pinalo sa ulo si Zafe bago sinaksak sa dibdib.

Nang duguang bumulagta ang biktma ay mabilis na tumakas ang suspek.

Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa pagpaslang.