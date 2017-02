Bimby, nakakaduda ang pagbati sa ama

SA Instagram account ni Kris Aquino ipinarating ang pagbati ni Bimby Yap sa kanyang amang si James Yap na nagdiwang ng kaara­wan kamakalawa.

Magkasunod ng birthday sina Kris at James, pero hindi nakasama ni Bimby ang kanyang ama dahil kasama ito ni Kris na nag-birthday sa Hong­kong.

Kaya nag-post si Kris ng video greeting ni Bimby para kay James.

May caption si Kris sa post na iyun na “Happy birthday @jamesYap 18.

Kaagad namang sinagot ni James ng “Thank you Bimb for the greeting. I love you! Thank you din @krisaquino for this.”

Pero ang daming nag-react sa post na iyun na parang galing daw sa iyak si Bimby at tila pinilit lang itong bumati sa video.

Ganu’n din ang tingin namin kaya sinubukan naming tawagan si James kung ano ang naramdaman niya sa birthday greeting na iyun ng anak, pero hindi siya sumagot.

Marami rin ang nagkomento kay Kris na pinuri siya sa ginawa ni Bimby, pero madami-dami rin ang nagkomento ng naobserbahan nila kay Bimby.

Parang galing sa iyak daw ang bagets at tila napilitan lang itong bumati.

Nakakaduda kasi, pinagsuot ng shades ang bata at parang naiiyak siyang magsalita.

Kaagad siyang umalis pagkatapos niyang magbigay ng mensahe at sa tono ng boses parang hindi mukhang excited para sa kanyang ama.

Pero ayaw nang i-dignify ni Kris ang nakakaintrigang obserbasyon ng netizens.

Hindi raw naiiyak si Bimby. May sipon daw silang tatlo kaya ganu’n magsalita ang kanyang anak.

Huwag na lang daw i-nega at good vibes na lang daw sana.

May “hayyy!” pa si Kris sa sagot niya sa komentong iyun.

Pero hindi maiwasang pagdudahan dahil hindi nakikita kay Bimby na masaya siya sa pagbating iyun sa kaarawan ng kanyang ama.

Sinabi pa niyang, “Please take care of T­ita Mic and your baby,” at hindi man lang nag-I love you.

Sabi nga ni Kris, huwag na lang i-nega. Sana, hindi niya idinaan sa Instagram ang pagbating iyun. Puwede naman niyang i-viber para deretso kay James at hindi na makita ng publiko.

Para lang naman kay James ang mensaheng iyun, at hindi na kailangang makita ng sambayanan!

Hay!