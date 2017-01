Bimby at Joshua, imbitado sa BINYAG ni Baby MJ

MAMAYANG hapon na bibinyagan ang anak n­ina James Yap at Michela Cazzola na si Michael James Yap o Baby MJ.

Hindi ipinagkait sa amin ni James na i-share na gaganapin sa Santua­rio de San Antonio sa Forbes Park, Makati ang binyag ng kanilang baby, na may 12 pairs na ninong at ninang.

Karamihan sa mga kinuha nilang ninong at ninang ay close friends na non-celebs.

Ang kilala lang namin sa nabanggit ni James ay ang mag-asawang Julius Babao at Tintin Bersola-Babao, ang manager niyang si Dondon Monteverde at ang boss daw niya sa Rain or Shine na sina Raymond Yu at Terry Que.

Imbitado ang mga kaibigan niyang basketbolista pero wala siyang kinuhang ninong sa mga ‘yun.

Nakausap namin si James sa programa naming Showbiz Talk Ganern sa DZRH, at tinanong namin sa kanya kung inimbita ba nila si Kris Aquino.

Bakit hindi nila ito kinuhang ninang?

Si Michela raw ang madalas na kausap ni Kris.

“In-invite si Bimb and Josh. Lagi silang magka-text ni Kris. So, hindi ko alam kay Mic. I think in-invite niya (Mic) si Kris,” pakli ni James.

Tingin namin, hindi darating si Kris dahil a­yaw nitong mang-agaw ng eksena sa binyag ni Baby MJ.

Ang inaasam nila, sana’y makarating sina Joshua at Bimby.

“Hindi ko pa alam, kasi, tinatanong ko si Mic two days ago. Sabi, hindi pa yata nag-confirm,” sagot ni James sa tanong namin kung makakarating ba ang magkapatid na Joshua at Bimby.

“Mas madalas silang mag-usap ni Mic kesa sa akin, eh. Ako, okay lang steady lang kami. Okay lang kami,” dagdag na pahayag ni James.

Masaya si James dahil okay na sila ni Kris, at may communication na sila ni Bimby.

“Sana, tuluy-tuloy na. Sana, wala nang away,” paha­yag ni James.

Napaka-positive raw ng pasok ng 2017 sa kanila, kaya sana maging regular na raw ang pagkikita nila ni Bimby.