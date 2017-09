Billy at JayR, payanig ang concert party sa US

WHILE vacationing in Los Angeles, California, nakasabay namin ang ilang staff ng Rated K.

Si Arma na madalas makasama ni Korina Sanchez-Roxas ang nagbalita sa amin na papunta rin ng L.A. ang kanilang host/producer. Mula sa Paris, France ay deretso roon ang misis ni Mar Roxas.

Martes nang duma­ting sa L.A. si Korina para sa isang fundraiser niya for the animal welfare na magaganap bukas sa Pasadena Brookside Resort mula 11:30 AM hanggang 2:00 PM.

Kahit sino ay puwedeng um-attend dito basta magbibigay lang ng minimum donation na $300.

Puwedeng dalhin ng mga pupunta ang kanilang pet for pictorial with Korina.

Bukod sa nasabing fundraiser, mag-i-interview si Korina ng successful Fili­pinos around L.A. (na sinimulan na niyang gawin kahapon).

And since matagal-tagal nang wala sa ‘Pinas si Korina, hanggang sa Martes lang siya sa L.A. at uuwi na.

Napapadalas ang pagpi-feature ni Korina ng successful Filipinos abroad sa Rated K.

Kahit iniintrigang talbog ng Kapuso Mo, Jessica Soho ang Rated K, grabe ang pag-e-effort ni Korina na mag-feature ng kung anu-ano sa kanyang show kesehodang mag-abroad pa siya para makapag-interbyu, huh!

***

Sa Nobyembre 12 pa ang Mr. & Mrs. A concert ng mag-asawang Ogie at Regine (Velasquez) Alcasid sa Los Angeles Theater, pero almost sold out na ang tickets, ayon sa producer na si Vic Perez.

Basta Ogie-Regine, nagkakandarapa pa rin ang mga Pinoy sa L.A., huh!

Nakabalik na ng ‘Pinas ang mag-asawa at abala sila pareho sa iba’t ibang proyekto nila.

Mamayang gabi, may big celebration si Ogie ng kanyang 50th birthday (noong Agosto 27 siya nag-gol­den year) at sila ni Regine ang magkatulong na nag-aasikaso para roon.

Sabi ni Ogie, sobrang apprecia­ted niya ‘yung sobrang pagtutok ng kanyang wifey sa kanyang big bela­ted birthday celebration.

Mas excited pa ang Asia’s Songbird para sa birthday event ni Ogie, huh!

Tungkol sa kanilang France trip kung saan ay um-attend sila sa kasal nina Hayden at Vicki (Belo) Kho, may pinost si Regine na ilang beses na siyang nakapunta sa Paris, pero kakaiba ang recent trip niya roon dahil kasama niya for the first time ang kanyang mister.

Sabi sa amin ni Ogie, first time niyang nagpunta sa Paris at kasama pa niya ang kanyang misis, anak na sina Nate, Leila at Sarah, pati ang ex-wife niyang si Michelle van Eimeren na sobrang friend nila ni Regine, kaya sobrang saya.

***

Raratsada sa series of shows ang ilang It’s Showtime hosts.

Sina Vhong Navarro at Karylle ay magsasama sa Tawag ng Tawanan Live! na gaganapin sa The Palace Theater sa downtown L.A.

Meron din sila sa Las Vegas, Nevada pati sa Canada.

Hot uli si Vhong dahil sa box-office success ng Woke Up Like This nila ni Lovi Poe, kaya mabenta rin ang tickets sa shows nila ni Karylle, lalo na ‘yung sa L.A.

Ang kasamahan nila sa It’s Showtime na si Billy Crawford, iikot din sa Amerika para sa Soul Brothers.

Kasama ni Billy rito sina JayR at Kris Lawrence.

Sa Oktubre 7 ang show nila sa Exchange L.A. na isang club sa downtown L.A.

“The biggest concert party” ang tawag ng mga taga-L.A. sa show roon nina Billy, JayR at Kris.