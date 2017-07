Bilin ni PDu30 sa AFP: Dapat patay lahat!

Mariing pinaalalaha­nan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sundalo na nakikipagbakbakan sa mga galamay ng tero­ristang grupo na Maute sa Marawi City na durugin nang todo at ubusin ang lahat ng mga kalaban.

“Dapat every encounter patay lahat, ayokong magdala nang buhay (sa) preso papakainin ko pa ‘yan, (sa) Marawi,” diin ni Pangulong Duterte sa pagbi­sita nito sa 102nd Infantry Brigade sa Camp Agaab, ­Sarangani kahapon.

Ipinaliwanag ng Punong Ehekutibo ang nakalawit na problema partikular na kung saan itatambak o ipipiit ang mga mahuhu­ling buhay na galamay ng Maute terror group na sangkot sa Marawi conflict.

“You can only detain a person in the place where he committed a crime and you can only tried him on the place where he committed a crime or the jurisdiction sa korte.

Sabi ko saan ako maglagay ng presuhan sa Marawi ngayon, na pag-alis maglagay ako ng jail dyan iilan lang naman talaga ang pulis hindi naman natin madagdagan ng 1,000.

Pag-alis ng mga tropa eh ‘di liberate na naman ‘yun… I’m just trying to say it now because that’s the problem where will I put them because they have to be in the jurisdiction where they committed the crime simple as that kaya madagdagan ang problema,” ani Duterte.

Samantala, ipinabatid naman ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na may narekober na dalawang ‘foreign looking’ na bangkay sa Marawi City.

Posible umanong foreign fighters na kasama ng local terror group na Maute na naghahasik ng gulo sa Marawi City ang dalawa, ayon kay AFP spokesperson Brig. Gen. Restituto Padilla bagama’t patuloy silang naghahagilap ng katibayan patungkol dito.

“There were many cadavers also that were reco­vered there of enemies who were trying to defend it as well as a cache of arms.

The discovery also yesterday of two foreign looking… there were two foreign looking cadavers that were reco­vered also. .. But this goes to show that indeed, there are foreign fighters who are in the area fighting alongside the group… the terrorist group inside,” ani Padilla sa Mindanao Hour briefing sa Malacañang kahapon.