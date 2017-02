Bilateral ceasefire aprub na sa CPP-NPA

Welcome sa Communist Party of the Philippines (CPP) ang paglagda ng isang bilateral ceasefire agreement sa pagitan ng kanilang grupo at ng gobyerno.

Inihayag ng pamunua­n ng CPP na maaaring ituloy ang naunang itinakdang pulong sa The Netherlands para pag-usapan ang bilateral ceasefire agreement sa February 22-27.

Muling inihayag ng CPP at ng New People’s Army (NPA) ang kanilang suporta sa tuluyang pagpirma sa isang bilateral ceasefire argeement.

Inamin naman ng CPP na ang negosasyon sa ­detalye ng ceasefire agreement ay isang mahirap na hamon pero sa kabila nito ay kumpiyansa ang CPP na makakamit pa rin ang kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at komunistang grupo.

Iginiit ng CPP na ­handa silang makipagtulungan sa GRP negotiators para tuluyan nang magkasundo para sa isang bilateral ceasefire agreement.

Kasabay nito, ipinag-utos ng CPP sa NPA ang agarang pagpapalaya sa mga sundalo at pulis na kanilang binihag sa nakalipas na mga araw.

Pero iniapela naman ng CPP sa gobyerno na ­tiyakin ang ligtas na­ ­biyahe ng NDF consultants para sa bilateral ceasefire agreement negotiations.