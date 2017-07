By Ronilo Dagos

Dahil bigo sa pag-ibig, nagbigti ang isang estudyante sa Purok 1-A, Barangay Dalahican sa Lucena City, nitong Linggo ng tanghali.

Natagpuang wala nang buhay at nakabitin sa kisame gamit ang kawad ng kuryente ang biktimang si Angelo Esplandero Untiveros, 21 anyos at isang third year college student.

Ayon sa ina ng biktima, isang suicide note ang iniwan ng kanyang anak kung saan humingi ito ng tawad at nagawa umano niyang magpatiwakal dahil sa labis ng lungkot sa pagkabigo sa pag-ibig.

Walang nakikitang foul play ang pulisya sa insidente.