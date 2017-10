Big-time smuggler, kinasuhan uli ng NBI

Muling iimbestigahan ng Department of Justice (DOJ),ang reklamo laban sa bigtime na rice smuggler na si Davidson Bangayan alyas David Tan.

Nabatid na muling isinampa ng National Bureau of Investigation(NBI) ang patong-patong na reklamong kriminal laban kay Bangayan na inakusahang sangkot sa monopolya ng suplay ng bigas sa bansa.

Kabilang sa mga kasong isinampa ng NBI ang “monopolies and combinations in restraint of trade na paglabag sa ilalim ng Article 186 ng Revised Penal Code:; bid fixing na paglabag sa ilalim ng Section 65 ng Republic Act 9184 o Government Procurement Act; at paggamit ng hindi tunay na pangalan o pagtago ng totoong pagkakakilanlan na paglabag sa ilalim ng Article 178 ng Revised Penal Code

Ayon sa NBI, nakipagsabwatan si Bangayan sa mahigit sampung iba pang respondent para makontrol ang suplay at distribusyon ng bigas sa bansa sa pamamagitan ng pagrecruit sa mga kooperatiba ng mga magsasaka para makakuha ng malaking bahagi ng Private Sector Financed Importation Tax Expenditure Subsidy.

Sa ilalim ng nasabing subsidiya, hindi na oobligahin ang mga rice importer na magbayad ng buwis.

Nakatakda ngayon ang preliminary investigation sa reklamo para sa pagsusumite ng mga respondent ng counter affidavit.