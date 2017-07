‘The Big One’ kakayanin

Malaki ang paniniwala ni Manila Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada na magiging maayos ang pagresponde ng mga rescuers ng lungsod sakaling tumama sa Maynila ang pinangangambahang ‘The Big One,’ o ang 7.2 magnitude na lindol.

Sinabi ni Estrada na patuloy ang pamahalaang lungsod sa pagmomodernisa ng mga kagamitan at pagsasanay ng mga rescuers ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) bilang paghahanda sa anumang kalamidad.

Sa kasalukuyan, mas ‘advance’ pa ang mga kaga­mitan ng MDRRMO kumpara sa ibang siyudad.

“But we won’t stop here,” pagdidiin ni Estrada. “We still have so much things to do and prepare. In fact, we will be procuring more state-of-the art equipment and tools to deal with any disasters.”