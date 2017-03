Mga laro ngayon (Cuneta Astrodome)

3:00 p.m. – Blackwater vs. Phoenix

5:00 p.m. – GlobalPort vs. Alaska

Nilista ni James Yap ang pinakamagara niyang laro suot ang Rain or Shine jersey, at matikas na sinimulan ng Elasto Painters ang title defense sa PBA Commissioner’s Cup nang pigilin sa dulo ang NLEX 113-105 sa Smart Araneta Coliseum kagabi.

Nakakuha pa siya ng ayuda mula sa mga kakampi na pumutok sa mga krusyal na yugto nang tapusin ang laro sa 11-2 run.

Hindi kinakitaan ng dating iniindang injury sa tuhod, tumapos si Big Game James ng team-high 26 points mula sa 5 of 11 3-point shooting at 9 for 15 mula sa field.

Pinakamatikas sa tira ni Yap ang magkasunod na jumpers sa dulo, huli ang crossover sa harap ni Bradwyn Guinto na na natapos sa step-back 3 na naglayo sa RoS 110-103, 40 seconds na lang.

Isa pang 3 ni Beau Belga ay naselyuhan ang panalo ng Painters laban sa dating coach na si Yeng Guiao na naghatid sa kanila sa kampeonato ng parehong torneo noong nakaraang taon.

Bago iyon ay naiwan pa ang Rain or Shine 103-102 nang magbaon ng 3-pointer si Gabe Norwood para sa 105-103 count, 1:38 sa laro. Sinundan ito ng jumper ni two-time MVP Yap para ilayo ang Painters sa apat.

Impresibo rin ang output ni RoS import Shawn Taggart, pinuno ang stat sheet sa 23 points, 10 rebounds, four assists at four blocks. Bumitaw ng 18 points si Raymond Almazan, kalahati nito ay ibinuhos sa fourth quarter.

Pinamunuan ng 27 points, 21 rebounds ni Wayne Chism ang NLEX. Dati ring reinforcement ng E-Painters si Chism at magkasama muli sila ni Guiao sa Road Warriors.

“Everybody came out to play,” wika ni Rain or Shine coach Caloy Garcia. “It’s nice to see James Yap back. I felt last conference his knee wasn’t good pa. I just hope he’ll be healthy.”

Sa unang laro, buena-mano na kumubra ng ‘W’ ang Meralco nang kuryentehin ang Mahindra 94-86 sa likod ng career-high 19 points ni Baser Amer at 17 ni Chris Newsome. Nagsumite si Bolts import Alex Stepheson ng 11 points, 21 rebounds.