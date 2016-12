BIG BANG NG BEER

Bago natapos ang taon ay may pasabog pa ang San Miguel Beer, hinigpitan ang kapit sa tuktok ng liderato matapos itumba ang Meralco Bolts 101-86 kagabi sa Oppo PBA Philippine Cup sa Cuneta Astrodome.

Nagsumite si Chris Ross ng 18 points, six steals at four assists balikatin ang Beermen sa 5-1 karta.

Maagang nagliyab ang SMB, nanagasa agad ng 22-6 sa pagbubukas ng first canto na pinalobo pa sa 32-13 papasok ng se­cond frame.

Pinangunahan ni Alex Cabagnot ang arangkada ng San Miguel na hi­nawakan ang 31-point lead, 58-27 sa halftime.

“’Yung perimeter shooting namin nag-click,” lahad ni Beermen coach Leo Austria. “Everybody’s working really hard to win this game. We want to end the year on a winning note.”

Nakapagtala agad si Cabagnot ng 17 markers sa unang dalawang quarters bago lumabas sa third matapos dumugo ang ilong sa aksidenteng hampas ni Meralco forward Cliff Hodge.

Bahagyang lumapit ang Meralco nang isalpak ni Joseph Yeo 82-92 wala ng 4 minutes sa orasan.

Puwede pa sanang dumikit ang Bolts pero sinablay ni Hodge ang dalawang free throws 1:56 minuto sa fourth.

Nalasap ng Bolts ang pangatlong sunod na talo, nasa 10th place pasan ang 2-4 card.

Sa susunod na taon na itutuloy ang natitirang laro sa eliminations.

Sa first game ay sinorpresa ng Phoenix ang GlobalPort 101-99.

Muling maglalaro ang San Miguel kontra Blackwater sa Jan. 6.