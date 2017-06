BIFF isabay sa Maute, Sayyaf

Tweet on Twitter

Hindi na dapat papormahin ang iba pang grupo sa Mindanao tulad ng Bangsamoro Ismalic Freedom Figthers (BIFF) na umatake sa isang eskuwelahan sa Pigcawa­yan, Cotabato habang ­abala ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Marawi City.

“Our security forces must deal with them decisively,” ani Magdalo party-list Rep. Gary Alejano kasabay ng pagkondena sa pag-atake ng nasabing grupo sa Malagakit Elementary School kahapon ng umaga.

Ayon kay Alejano, ginawa na ng nasabing grupo ang ganitong uri ng pag-atake noong at inaa­sahang uulit-ulitin nila ang kanilang ginagawa lalo na’t nakapokus ang sandatahang lakas sa pagdurog sa Maute at Abu Say­yaf Group sa Marawi City.

Base sa mga ulat, agad din namang umatras ang nasabing grupo kaya ligtas na umano ang mga estudyante at mga school officials sa nasabing paaralan.

Sinabi ng mamabatas na dagdag pasanin ang mga grupong ito kaya kailangang huwag silang pabayaang makaporma pa lalo na’t inaasa­hang gagawin nila ito nga­yong nasa ilalim ng Martial Law ang buong rehiyon ng Mindanao.

Dahil dito, muling hiniling ng mambabatas na ipokus lang sa Lanao del Sur na siyang nakakasakop sa Marawi City, ang Batas militar upang hindi lumabas sa nasabing lungsod ang giyera.