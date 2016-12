BiCol, engaged na rin

HINDI nagpakabog si Billy Crawford sa It’s Showtime sa co-host n­iyang si Anne Curtis na engaged na sa Fil-French boyfie nitong si Erwan Heussaff.

Nu’ng lunes ng g­abi ay nag-propose na si B­illy sa girlfie niyang si Coleen Garcia kaya e­ngaged na ang BiCol.

Sa isang resto & wine bar sa may Katipunan naganap ang proposal na nasaksihan ng malalapit na kaibigan ng couple.

Lumuhod si Billy at nakangiting binigyan ng singsing si Coleen, na tumango lang at biglang niyakap ang nobyo.

Hiyawan sa tuwa at kilig ang close friends nilang witness sa sweet moment na ‘yon.

Sabi ni Billy sa pinost niyang pic sa Instagram na sinusuotan niya ng singsing si Coleen, “My everything said yes!!! Thank You Jesus for this amazing angel You have blessed me with! I’m still stunned and HAPPYYYYYY.”

Isa sa mga unang nag-post sa IG ng naganap na engagement ay si Direk Gino Santos na nagdirek ng movie ni Coleen na Ex with Benefits.

May shot pa si Direk Gino ng engagement ring ni Coleen, kaya lang ay defocused.

Ayon sa caption ni D­irek Gino, mahigit isang taon na pinlano ni B­illy ang nasabing proposal.

“That time you called, so nervous buying that ring,” sey pa ni direk sa IG tungkol kay Billy.

Ang sabi naman ng pinsan ni Coleen na si Ria Atayde sa IG post nito, 18 months na ipinatago ni Billy sa vault niya ang engagement ring na ‘yon.

Ang future Mrs. Crawford na si Coleen ay may nose to nose pic na pinost sa IG, na nakahawak siya sa leeg ni Billy at makikita ang suot n­iyang diamond ring.

Matagal nang sinasabi ng 33-anyos na singer-host na handa na siyang pakasalan ang 24-anyos na si Coleen.

Mahigit dalawang taon na ang relasyon ng BiCol, na mahilig magbiyahe kung saan-saan.

So, bale dalawang showbiz pairs na ang nakatakdang ikasal na mala­mang next year magaganap.

Aling pares kaya ang mauuna, ang ErwAnne o ang BiCol?

Ang ex-GF ni Billy na si Nikki Gil ay kasal na sa non-showbiz husband nitong si BJ Albert.