Bias na senador pinag-i-inhibit ni De Lima

Sa kalkula ni Sen. Leila de Lima, dehado siya sa komposisyon ng Senate committee on ethics kung kaya’t pinag-i-inhibit niya ang ilang miyembrong nakapagbigay ng komento laban sa kanya.

“I hope some of them kusa na lang mag-inhibit, kung sa tingin nila maapek­tuhan pa rin sila, because they have. Kayo mismo ang witness diyan sa mga naging statements na nila both on and off the Senate hall,” giit ni De Lima.

Ayaw namang pa­ngalanan ni De Lima ang mga senador na bias laban sa kanya.

Subalit sa tema ng pananalita niya sa press conference sa kanyang tanggapan sa Senado, parang tinutumbok niya si Sen. Grace Poe matapos itong magsalita sa interview ng ANC noong Disyembre kung saan iginiit nito kay De Lima na magpaliwa­nag kung bakit lumala ang problema ng iligal na droga sa panahon ng kanyang panunungkulan sa DOJ.

“I think it’s just right that she accounts for this and answers the allegations against her,” hirit ni Poe.

Sagot naman ni De Lima sa isyung ito, dapat sana ay nag-research muna ang iba niyang kasamahan hinggil sa mga nagawa niya sa DOJ bago siya hinusgahan.

“Sana man lang nagre-research din sila. Ano ba nagawa ko, bilang Se­cretary of Justice? Marami rin naman akong nagawa as Secretary of Justice in the anti-drug area. That’s why I’ll be issuing that sort of report. Medyo, hindi ko hahabaan naman siguro. And I would wish to furnish all members of the Senate with a copy of that,” patutsada ni De Lima.