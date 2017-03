Bianca, dedma sa bintang na MALANDI

Tweet on Twitter

Active sa social media si Bianca kaya nararanasan niyang ma-bash at masabihan ng below the belt na comments.

Tinawag na siyang malandi at pumapatol sa ganito at ganyan, pero deadma lang.

Hindi niya pinapansin ang bashers, pero nababasa niya lahat ng comments sa kanya.

Alam niya kasing gusto lang magpapansin ng mga ito, kaya hindi niya pinapatulan.

Nabanggit namin kay Bianca na gustong magbida ni Miguel kung ire-remake ng GMA ang telefantasyang Mulawin.

Favorite niya si Alwina, kaya kini-claim na niya na kung si Miguel ang magiging A­guiluz ay siya ang Alwina.

Aliw ‘yung kuwento niya na isang Halloween sa village nila ay gustung-gusto niya sanang maging Alwina.

Sa kasamaang palad ay na-out of stock ang Alwina costume kaya na­ging Ravena siya na kontrabida. As in dark ang makeup niya.

Mga 5 o 6 years old lang siya no’n, kaya natawa siya nang maalala niya.

Ngayong hapon ang simula ng interactive romcom series na Usapang Real Love pagkatapos ng GMA Blockbusters.

HINDI pa siguro ‘real love’ pero masasabi ng pretty Kapuso teenstar na si Bianca Umali na may love sa pagitan nila ng ka-loveteam niyang si Miguel Tanfelix.

Sey ni Bianca, sa sobrang lalim na ng pinagsamahan nila ni Miguel ay love niya ito bilang kaibigan, ka-loveteam at taong masarap na kasama at katrabaho.

16-anyos siya at 18-anyos si Miguel. Hindi pa sila dahil ayaw nilang magmadali.

Focused sila pareho sa priorities nila dahil alam nila na darating at dara­ting ‘yon sa kanila.

Dayalog sa amin ni Bianca sa presscon ng bagong show ng BiGuel loveteam na Usapang Real Love, sa ngayon ay ayaw pa niyang magka-boyfriend.

Dream guy ang tingin niya kay Miguel na matagal na niyang kakilala. Keri niya maghintay kung kailan man magiging sila.

Basta, hindi pa muna siya nag-e-entertain ng manliligaw dahil bata pa siya.

Ayaw sabihin sa amin ng paganda nang pagandang dalagita kung anong regalo niya sa 18th birthday ni Miguel nu’ng Miyerkules.

Secret daw dahil hindi pa niya nabibigay sa birthday boy. Abangan na lang daw sa social media kung ipu-post ito ni Miguel.

Sa URL ay ka-triangle nila ni Miguel ang wapak ang abs na si Jak Roberto, bilang isang hunky chef na crush ni Bianca.

In real life ay hindi attracted si bagets sa guys na may abs. Actually, consistent siya sa sagot niya sa amin na wala siyang showbiz crush.