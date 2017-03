BI, DBM turuan sa naipit na OT pay

By Noel Abuel

Inginuso ng Department of Budget and Ma­nagement (DBM) ang Bureau of Immigration (BI) kaya’t nababalam ang pagpapalabas ng overtime pay ng mga empleyado nito.

Ito ang sinabi ni DBM Secretary Benjamin E. Diokno kasabay ng pagtitiyak na may sapat na pondo para sa allowances ng mga tauhan ng BI na nag-o-overtime sa trabaho.

Giit ng DBM na dahil sa kabiguan ng BI na isumite ang budget request at iba pang dokumento ay hindi naipalalabas ang nasabing pondo.

Pagtitiyak ng DBM ang pagbabayad ng OT pay ay retroactive subalit katumbas lamang ito ng 30 porsiyento ng buwanang sahod ng bawat BI regular employee.