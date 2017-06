BFP umamin, walang firetrucks na depektibo

By Boyet Jadulco

Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection (BFP) na hindi depektibo ang mahi­git 400 firetrucks na kanilang binili sa winning bidder noong taong 2015.

Ayon kay BFP Public Information Chief, Major Ian Manalo, maayos ang lahat ng trak na nagmula sa Kolonwell at Hubei Jiangnan Special Automobile Company Limited of China nang i-deliver sa kanila.

Sinabi ni Manalo na kuntento sila sa mga firetrucks at kung nagkaroon man ng mga minor problems, hindi naman umano ito nakapagtataka dahil dalawang taon nang nagagamit ng bureau.

Nilinaw ni Manalo na dumaan sa tamang pro­seso ang pagbili ng trak ng bumbero at metikulosong inspeksiyon ang ginawa kung nakasunod ito sa specifications bago ito tinanggap ng bureau.

Ang 469 firetrucks ay may kabuuang budget na P2.57 billion na isinailalim sa proseso ng public bidding bago napagwagian ng joint venture na Kolonwell at Hubei ­Jiangnan Special Automobile Company of China.

Mariin ding pinabulaanan ng dalawang kum­panya na depektibo ang firetrucks na binili sa kanila ng Bureau of Fire Protection (BFP) noong 2015.

Ayon kay Peter Go Cheng, Kolonwell Marketing chief at authorized country representative ng Hubei Jiangnan, nakatugon sa lahat ng requirements ang kanilang kompanya nang sumailalim sila sa pre-qualification at post-qualifications bid.

Binigyang-diin ni Go Cheng na maging ng lahat ng specifications na itinakda ng Bids and Awards Committee ng BFP at DILG ay nagawa ng kanilang kompanya bago nanalo nang parehas na public bidding.

“Dalawang taon nang ginagamit BFP ang mga trak at hindi naman nakapagtatakang masira ang mga side mirror, ibang front lights. Kasalanan pa ba ng supplier iyon?” sabi pa ni Go Cheng.

Nanindigan ang Kolonwell na walang factory defect at mataas na uri ng trak na bumbero ang kanilang nai-deliver sa BFP.

Tiniyak din ni Go Cheng na kumpleto ang stocks ng kanilang mga spareparts na dapat palitan sa trak kung kailangan kaya walang dapat ikabahala ang gobyerno sa kanilang kompanya.