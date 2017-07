BETTER TO RETIRE

Muling lumasap ng kontrobersiyal na pagkatalo si eight-division world champion Manny Pacquiao.

Kahapon ay inagaw ni Australian boxer Jeff Horn ang WBO welterweight ni Pacquiao via unanimous decision sa Brisbane, Australia.

Sa nasabing 12-round battle, kinakitaan na ng pagbagal si Pacquiao. Hindi na rin siya ang dating boksingerong agresibo at umuulan ng suntok ang bawat kamao.

Bunga nito, inamin ng asawa niyang si Jinkee, na hindi na nga buma­bata ang kanyang mister at panahon pa para muli itong kumbinsihing ­magretiro na sa boksing.

“‘Yun lang siguro ang ipapakiusap namin sa kanya. Mas magiging happy ako at si Mommy D and, of course, ‘yung mga anak ko,” lahad ni Jinkee sa panayam ng ABS-CBN.

Maging ang long-time trainer ni Pacquiao na si Freddie Roach ay plano na ring kausapin nang masinsinan ang Pambansang Kamao hinggil sa posibi­lidad na mag-retire na ito.

“I’m going to talk to Manny about maybe calling it a day, maybe this is it,” ani Roach. “It depends what I see when I analyse the fight again.”

Para kay Roach, mas mabigat na ang responsibilidad ni Pacquiao ngayong senador na ito, kumpara noong congressman pa lamang at tingin niya’y nakakaapekto na ang trabaho bilang mambabatas sa pagiging boksingero niya.

“For me, looking in, I can see he’s liking this job now. He’s a lot busier­ in this job than he was before. Now he’s a senator… maybe it is over,” dagdag pa ni Roach, na nag-predict na patutulugin ni Pacquiao si Horn sa 3rd round.

Ayon pa kay Jinkee, ayaw na niya ‘yung pakiramdam sa tuwing nasusugatan si Pacquiao sa laban.

“Doon ako kinabahan na baka mahinto ‘yung fight. ‘Di ba usually­ kapag ganoon, natatalo ‘yung boxer. Hinihinto­ na nila tapos winner na ‘yung kalaban,” lahad niya. “Nu’ng na-headbutt na siya, doon ako natakot kasi ayaw kong nakikita siyang duguan.”

Para naman kay Justin Fortune, conditioning trainer ni Pacquiao, hindi umano dapat hinayaan ng Filipino ring icon na mauwi sa mga hurado ang resulta.

“When you come into someone’s backyard, you need to really do a number on them or knock them out,” wika ni Fortune.

“That’s boxing. You get given a gift sometimes, you get (swindled) sometimes. But when you come to someone’s house, you’re supposed to mess them up, make a statement. Never leave it in the judge’s hands.”