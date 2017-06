Benhur Luy may pneumonia

May sakit na pneumonia ang whistleblower at star witness sa P10 Billion pork barrel fund scam na si Benhur Luy.

Sa open court hearing kanina, nagsumite ang prosecution team ng medical record na nagsasaad na mayroong pneumoniya si Luy kaya hindi ito nakarating sa pagdinig sa kaso ni dating Cagayan de Oro City Rep.Constantino Jaraula sa Sandiganbayan First Division.

Hindi sinabi ng prosekusyon kung saang ospital ginagamot si Luy.

Nakatakda sanang sumalang sa witness stand si Luy, subalit dahil sa kanyang kalagayan ay hindi umano nakarating at kinansela ng anti-graft court ang paglilitis laban kay Jaraula.

Nagalit si Associate Justice Geraldine Faith Econg sa prosecution team dahil walang ipinalit na testigo sa witness stand.

Si Jaraula ay kinasuhan ng Sandiganbayan ng kasong malversation, graft at direct bribery kaugnay sa P50.5 Million halaga ng kanyang pork barrel na hindi umano napakinabangan ng kanyang mga constituent noong 2004 hanggang 2007.

Kasama ni Jaraula sa nasabing kaso si Janet Lim-Napoles kung saan umano niya ipinadaan ang kanyang pork barrel.

Base sa kasong isinampa ng Office of the Special Prosecutors ng Office of the Ombudsman, tumanggap umano si Jaraula P20.8 million na komisyon kay Napoles, bagay na itinanggi naman ng dating mambabatas.